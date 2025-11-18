فرص لأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسوط طقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 29 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 27 17

دمنهور 25 16

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 27 16

دمياط 26 16

بورسعيد 27 18

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 16

العريش 29 15

رفح 28 14

رأس سدر 29 17

نخل 26 12

كاترين 22 08

الطور 27 15

طابا 27 14

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 28 17

العلمين 24 16

مطروح 24 16

السلوم 24 17

سيوة 24 11

رأس غارب 28 18

الغردقة 28 18

سفاجا 28 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 20

حلايب 27 22

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 28 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 13

سوهاج 29 14

قنا 29 14

الأقصر 29 15

أسوان 29 16

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16