استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الدكتورة سلافة أحمد جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة في تدريب القيادات بالجهاز الإداري للدولة.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حاتم نبيل أن بناء القدرات ليس مجرد نشاط تدريبي، بل هو ركيزة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في الدولة، موضحًا أن تطوير القيادات يعتمد على منهجيات علمية تستند إلى التقييم الموضوعي، وتحليل الاحتياجات، وتطوير مهارات الإدارة الاستراتيجية وصناعة القرار.

وأضاف أن تحقيق التطوير المؤسسي يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يضمن توحيد الرؤية وتبادل الخبرات واستثمار الموارد المتاحة بصورة فعالة تعزز كفاءة الجهاز الإداري.

من جانبها، أعربت الدكتورة سلافة أحمد جويلي عن تقدير الأكاديمية للتعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية يُمثل قيمة مضافة لمنظومة التدريب في الدولة، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات العامة عبر إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق في الملفات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات وتطوير القيادات، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

