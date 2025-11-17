

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى ورصده لبعض المخالفات؛ يمثل خطوة تاريخية واستجابة سريعة لإرادة الشعب.



وأشار "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "خارج الصندوق" على فضائية "العربية" إلى أن الرئيس السيسي لم يعتمد على التقارير الرسمية فحسب، بل تابَع بنفسه الأحداث والممارسات المستفزة التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر.



وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا: "القرار يأتي في إطار المشروع القومي الكبير الذي أعلن عنه الرئيس السيسي لإعادة صياغة مؤسسات الدولة، بما يضمن الانضباط وتحقيق الأهداف المرجوة"، معتبراً أن مصر تواجه أزمة سياسية حقيقية تتطلب تدخلاً سريعاً.



وأضاف الجلاد أن العملية الانتخابية شابتها العديد من الممارسات منذ بدايتها، بدءًا من فوز 284 عضواً بالتزكية في المرحلة الأولى، مرورًا بـ"الهندسة السياسية" التي أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين.



وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن ظاهرة "صفقات الانتقال الحر" للمرشحين بين الدوائر المختلفة شكلت انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمثيل الشعبي، حيث تم نقل مرشحين من محافظاتهم الأصلية إلى دوائر لا ينتمون إليها ولا يعرفون عنها شيئاً.



وأشاد الجلاد، بالخطوة الرئاسية الجريئة التي سبقت إعلان نتائج المرحلة الأولى بـ24 ساعة فقط، معتبرًا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تصحيح المسار الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص وتجسيد الإرادة الحقيقية للشعب المصري.



...