متحدث الصحة: الإنفلونزا تهدد الشتاء لكننا جاهزون -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

10:08 م 17/11/2025

الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد بقوة لموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية تنشط في هذه الفترة وأن الإنفلونزا حاليًا هي الأكثر انتشارًا.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن مراكز الترصد في كل المحافظات تراقب معدلات الإصابة يوميًا وتوفر كل الإمكانيات للمتابعة والعلاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع عن كثب أي تحورات محتملة في فيروس الإنفلونزا.

وأشار إلى أن الجاهزية الكاملة للمستشفيات والأطقم الطبية تضمن السيطرة على أي تطورات، مؤكدًا أن رسالة الوزارة للمواطنين هي الاطمئنان مع الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة الأنفلونزا

