رئيس "القاهرة التجارية": نسعى لزيادة الصادرات وتعزيز تواجد المنتج المصري بالأسواق العالمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

08:30 م 17/11/2025

جانب من اللقاء

قال المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للصلب، شهد مشاركة قوية لشركات الحديد المصرية، في دورته الثامنة والعشرين، في مركز مدينة جميرا للمعارض والمؤتمرات بدبي الذي يضم أكثر من 1500 من المنتجين والخبراء والممولين من أكثر من 60 دولة.


وأضاف "العشري"، في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر، أن المشاركة في هذا المؤتمر تُعزز تواجد صناعة الصلب المصرية في السوق العالمية، مؤكدًا أن صناعة الصلب في مصر لا تقل عن مثيلاتها في السوق العالمي، وتستهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع والابتكارات فى مجال صناعة الحديد والصلب.


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أننا نعمل حاليًا على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة على منتجات الحديد الخام، معقبًا: نتبع استراتيجية وطنية للاعتماد على التصنع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، كما تتجه إلى استخدام أحدث تكنولوجيات للتحول لصناعة الحديد الأخضر، لزيادة فرص التصدير إلى أوروبا.


ولفت إلى أن المجموعة تصدر لـ30 دولة حول العالم، كما نجحت مؤخرًا في صب عجلات القطار، والتي تعتبر إضافة كبيرة للمنتجات المصرية حيث يتم تشكيلها في أوروبا وتصنيعها في مصر، إلى جانب ريادة المجموعة في صناعة منتجات الصلب المخصوص، الذي يدخل في صناعة السيارات والماكينات والفلانكات لسكة الحديد، والتي تتطلب تكنولوجيا عالية.

المهندس أيمن العشري القاهرة التجارية زيادة الصادرات





