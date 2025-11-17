

شهدت مدينة دمياط انعقاد المؤتمر الوطني الحاشد لحزب مستقبل وطن، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا، وفي مقدمتهم نادر الداجن أمين ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، ومرشح القائمة.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب نخبة من كبار قيادات ونواب الحزب بمحافظة دمياط، وعلى رأسهم النائب علي كيوان أمين الحزب بمحافظة دمياط ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، والنائب وليد التمامي أمين الحزب بمركز الزرقا وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مروة صالح أمين أمانة المرأة بالمحافظة ومرشح الحزب على القائمة الوطنية، ووليد الدعدع أمين أمانة قسم ثانٍ، فضلا عن مشاركة واسعة من الصناع والتجار ورجال الأعمال وكبار الشخصيات العامة بالمحافظة.

كما شهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا غفيرًا تجاوز الخمسة آلاف مواطن من المحبين والداعمين للمرشح نادر الداجن، في مشهد يعكس مدى الالتفاف الشعبي والدعم الصادق للمسيرة الوطنية.

وخلال كلمته بالمؤتمر، قال نادر الداجن، إن هذا الدعم الكبير من أبناء دمياط وقطاع شرق الدلتا يمثل تكليفًا قبل أن يكون تشريفًا، مؤكدًا أن القائمة الوطنية من أجل مصر تعمل لخدمة الوطن والمواطن، وتسعى إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف "الداجن" أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف من أجل دعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن ثقة الجماهير هي الدافع الأكبر لمواصلة العمل بإخلاص في خدمة أبناء الدلتا وتحقيق تطلعاتهم.

واختتم نادر الداجن كلمته بالتأكيد على التزامه الكامل بكل ما وعد به، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة ودعم القائمة الوطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات.