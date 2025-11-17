إعلان

"الموج الأحمر 8".. المتحدث العسكري: ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك -(فيديو)

كتب- محمد سامي:

07:06 م 17/11/2025
أختمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "الموج الأحمر 8" والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي.

شمل التدريب تنفيذ عددًا من الرمايات المختلفة بواسطة القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي، كما تم تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة للوحدات المشتركة في التدريب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية ، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية لكافة الدول المشاركة في التدريب.

التدريب البحري المصري تدريب مصري سعودي الموج الأحمر 8

