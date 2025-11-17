إعلان

الهيئة الوطنية للإعلام: تفعيل البروتوكول بين مصر وتشاد في المجال الإعلامي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

06:34 م 17/11/2025

الكاتب أحمد المسلماني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن العلاقات بين مصر وتشاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، مميزة للغاية، وزيارة الوزير التشادي كانت مهمة وضرورية، لا سيما في إطار توجهات ماسبيرو الأفريقية اتساقاً مع الرؤية الرئاسية بشأن توطيد العلاقات مع الأشقاء في دول القارة السمراء”.

وأضاف "المسلماني"، خلال استقباله اليوم الإثنين، وزير الإعلام التشادي قاسم شريف محمد والوفد المرافق له، أن الجانب التشادي طلب عرض برامج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وكذلك مسلسل ليالي الحلمية على التليفزيون الوطني التشادي، حيث تم الاتفاق على تبادل كبير للمحتوي باللغتين العربية والفرنسية، وكذلك تعزيز المضمون الإعلامي، الذي يدعم الدول الوطنية، ويواجه التطرف والإرهاب والتدخل الخارجي من أجل منطقة تنعم بالأمن والتنمية.

من جانبه أشاد الوزير التشادي – خلال زيارته استوديو نجيب محفوظ – بمكانة ماسبيرو في أفريقيا، حيث طلب تفعيل بروتوكول التعاون في المجال الإعلامي بين القاهرة وإنجامينا، والذي يتضمن تبادل المحتوي والتدريب الإذاعي والتليفزيوني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني مصر وتشاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مصر ضد كاب فيردي
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو