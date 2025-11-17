قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن العلاقات بين مصر وتشاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، مميزة للغاية، وزيارة الوزير التشادي كانت مهمة وضرورية، لا سيما في إطار توجهات ماسبيرو الأفريقية اتساقاً مع الرؤية الرئاسية بشأن توطيد العلاقات مع الأشقاء في دول القارة السمراء”.

وأضاف "المسلماني"، خلال استقباله اليوم الإثنين، وزير الإعلام التشادي قاسم شريف محمد والوفد المرافق له، أن الجانب التشادي طلب عرض برامج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وكذلك مسلسل ليالي الحلمية على التليفزيون الوطني التشادي، حيث تم الاتفاق على تبادل كبير للمحتوي باللغتين العربية والفرنسية، وكذلك تعزيز المضمون الإعلامي، الذي يدعم الدول الوطنية، ويواجه التطرف والإرهاب والتدخل الخارجي من أجل منطقة تنعم بالأمن والتنمية.

من جانبه أشاد الوزير التشادي – خلال زيارته استوديو نجيب محفوظ – بمكانة ماسبيرو في أفريقيا، حيث طلب تفعيل بروتوكول التعاون في المجال الإعلامي بين القاهرة وإنجامينا، والذي يتضمن تبادل المحتوي والتدريب الإذاعي والتليفزيوني.