البحوث الفلكية يكشف موعد بداية شهر جمادى الآخرة فلكيًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، عن نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بموعد بداية شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ.

وأوضح المعهد، بحسب بيانه، الاثنين، أن هلال شهر جمادى الآخرة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 48 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من جمادى الأولى 1447هـ الموافق 20 نوفمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأشار إلى أن القمر سيغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بأربع دقائق، بينما يغرب في القاهرة قبل غروب الشمس بعشر دقائق، وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح فترة غروب القمر قبل غروب الشمس بين 4 و10 دقائق.

وأكد أنه في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيغرب الهلال قبل غروب الشمس بفترات تتراوح بين 2 و19 دقيقة، باستثناء الخرطوم بالسودان وعدن باليمن حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس مباشرة.

وتابع: يغرب الهلال بعد غروب الشمس في داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومقديشيو بالصومال، وجاكرتا بإندونيسيا بفترات تتراوح بين 2 إلى بضع دقائق.

وأكمل: بناءً على هذه الحسابات الفلكية، فإن يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 سيكون المتمم لشهر جمادى الأولى 1447هـ، على أن تكون غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا يوم السبت 22 نوفمبر 2025.

