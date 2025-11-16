وجَّه الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إشادة واسعة بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومةُ في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتحقيق الأمن الصحي والدوائي للمصريين، مؤكدًا أن الدولة استطاعت -خلال فترة قصيرة- إحداث طفرة غير مسبوقة في ملف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وأشار سليم، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذه النجاحات جاءت بفضل التنسيق المؤسسي والتعاون المستمر بين مختلف جهات الدولة؛ خصوصًا الجهود المكثفة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اللذين استطاعا قيادة قطاع الصحة والدواء نحو خطط تطوير واضحة وفاعلة عززت من قدرة مصر على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.

واستعرض النائب عددًا من الإنجازات البارزة التي أسهمت في تعزيز الأمن الصحي والدوائي؛ وفي مقدمتها توسع كبير في توطين صناعة اللقاحات داخل مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الدواء الوطنية وتطوير خطوط الإنتاج وَفق أعلى المواصفات العالمية ونجاح منظومة الرقابة الدوائية بقيادة هيئة الدواء المصرية في ضمان جودة المنتجات وتطبيق معايير التتبع الدوائي وتطوير منظومة الطوارئ والإمدادات الطبية، بما يضمن توفيرًا مستدامًا للأدوية الحيوية وتعزيز التعاون بين وزارتَي الصحة والبحث العلمي، لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية، إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الدوائية المصرية في عدد من الدول الإفريقية والعربية، مع دعم الشركات الوطنية لزيادة حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية واللقاحات والتطوير المستمر لمنظومة تصنيع المستلزمات الطبية ورفع نسب المكوِّن المحلي.

وطرح سليم 8 اقتراحات عملية لمواصلة البناء على النجاحات الحالية؛ بما يجعل مصر مركزًا إقليميًّا مهمًّا للصناعات الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية؛ وهي:

1- إنشاء مدينة دوائية متخصصة للقاحات والتكنولوجيا الحيوية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

2- إطلاق برنامج قومي لتدريب الكوادر في علوم الدواء والتصنيع الحيوي بالتعاون مع الجامعات.

3- توسيع منظومة التصدير وتسهيل إجراءات الشركات الوطنية لاختراق الأسواق الإفريقية والعربية.

4- إنشاء صندوق تمويل صناعات الدواء واللقاحات لدعم الابتكار وتطوير المنتجات عالية القيمة.

5- تسريع تسجيل الأدوية الجديدة عبر منظومة إلكترونية موحدة لهيئة الدواء المصرية.

6- توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية.

7- التوسع في اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الإفريقية لتسريع دخول الدواء المصري لهذه الأسواق.

8- تحفيز الاستثمار الخاص؛ من خلال إعفاءات ضريبية وحوافز للمصانع الجديدة بالمناطق الصناعية المتخصصة، مؤكدًا أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية للتحول إلى مركز إقليمي ضخم في مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية؛ بما يعزز الأمن الصحي للبلاد ويضاعف حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، خصوصًا إلى الأسواق الإفريقية والعربية التي تولي مصر اهتمامًا خاصًّا بها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT

انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية

الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي