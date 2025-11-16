حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16-11-2025 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 25 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- السلوم الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العريش الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- المنيا الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- قنا الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- أسوان الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.