نقيب الصحفيين: الشعبين المصري والسوداني شعب واحد

عقدت نقابة الصحفيين، مؤتمرا تضامنيًا لدعم الصحفيين والصحفيات في إقليم دارفور، والتنديد بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها خلال الحرب الدائرة هناك.

بدأ اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح المدنيين الذين استشهدوا في مدينة الفاشر السودانية وعُرضت شهادات حية، تكشف حجم التدهور الإنساني في المدينة، وقدّم أحد الصحفيين السودانيين تسجيلات تُظهر مخيمات النازحين في أوضاع بالغة القسوة.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال كلمته إن الشعبين المصري والسوداني شعب واحد، مؤكدا دعم نقابة الصحفيين المصريين للأشقاء في السودان.

وعبر الإنترنت، وجهت سكرتير جمعية الصحافيين السودانيين رسالة روت فيها ما تعرض له الصحفيون من قتل واستهداف.

وقالت الصحفية نور البرمكي من الفاشر إن الفترة بين 2023 و2025 شهدت أبشع الاعتداءات على الصحفيين.

وتحدث الصحفي محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدًا أن الصحافة في السودان تعيش "أسوأ أيامها" بسبب الاستهداف المباشر من قوات الدعم السريع.

كما شاركت اعتماد أحمد حسب الكري، عضو منتدى صحفيات دارفور، في شهادة مؤثرة، مؤكدة أن أهل الفاشر دفعوا ثمنًا فادحًا من حياتهم وممتلكاتهم، وأنها تتطلع للعودة إلى وطن آمن يجمع كل السودانيين.

