أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر ستتجاوز 18 مليون سائح هذا العام بنسب إشغال تتخطى 90% في الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي.

وقال الشاعر، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الطاقة الفندقية الحالية 220 ألف غرفة لا تكفي لاستيعاب 5 ملايين سائح إضافي مرة واحدة.

وأشار إلى أن الوصول إلى هدف 30 مليون سائح يتطلب مضاعفة الغرف إلى 400 ألف، أي إضافة 200 ألف غرفة جديدة، مؤكدًا أن أسرع حل هو تحويل المباني والشقق المغلقة إلى وحدات فندقية عبر قرارات الاتحاد مع الوزارة ومجلس الوزراء.

وأضاف أن الشقق الفندقية "هوليداي هومز" تأتي بـ3 أنماط مرخصة من وزارة السياحة. وأشار إلى أن النمط الأول عمارة لا تقل عن 8 شقق، والثاني شقة واحدة داخل فندق، والثالث فيلا منفصلة، موضحًا أن الترخيص يتطلب جودة تشطيب ونظافة وحمامًا ومطبخًا وريسبشن تحت إشراف الوزارة.

وأكد أن المناطق السياحية المحددة فقط هي التي ستُرخص، وأن الكم الهائل من الشقق المغلقة في مصر يمكن أن يغطي جزءًا كبيرًا من العجز إذا تم تنظيمه رسميًا.

من جانبه أشار رامي فايز، رئيس شعبة الفنادق ثلاث نجوم، إلى أن رفع الأسعار إلى 1500 دولار لليلة حدث في أحداث استثنائية مثل افتتاح المتحف الكبير بسبب الضغط على الغرف.

وأكد أن السوق يعمل بعرض وطلب، مشددًا على أن مصر تحتاج لبناء في 4 سنوات ما بُني في 100 عام، موضحًا أن أنطاليا التركية وحدها تملك 200 ألف غرفة، وأن 70-80% من غرف مصر في البحر الأحمر، مما يجعل الساحل الشمالي يعاني نقصًا حادًا رغم الإقبال الخليجي العالي الانفاق.

وأوضح هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، أن تنظيم الشقق الفندقية سيمنح ثقة للسائح والمنتج المحلي.

وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية للترخيص مستقلة عن "إير بي إن بي"، مؤكدًا أن تقنين الإيجارات غير الشرعية سيرفع الترافيك السياحي.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على أن "هوليداي هومز" يمكن أن يغطي 40-60% من الغرف المطلوبة في سنتين إلى 3 إذا تم باحترافية، مما يعزز الثقة ويسرع الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.