مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد، وحتى الجمعة 21 نوفمبر 2025، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد مع مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

وتوقعت الأرصاد شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت: تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري بنسبة تقارب 20% وعلى فترات متقطعة.

وتابعت: وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد يوم الثلاثاء 18 نوفمبر ارتفاع بقيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

