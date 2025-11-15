شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

والدتي شجعتني.. المتسابق علي أحمد عثمان يبهر لجنة "دولة التلاوة"

شارك المتسابق الثالث علي أحمد عثمان، ببرنامج "دولة التلاوة"، حيث أدهش اللجنة وأظهر موهبة فريدة في تلاوة القرآن الكريم.

الطفل عمر عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" بتلاوة متميزة - (فيديو)

شارك المتسابق الطفل عمر علي عوض، البالغ من العمر 12 عامًا، اليوم في الحلقة الأولى من برنامج "دولة التلاوة"، حيث أبهر اللجنة والجمهور بأدائه المتميز لآيات من القرآن الكريم، بمظهره الثابت وثقته رغم صغر سنه.

برنامج "دولة التلاوة" يكرم شيخ مشايخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري

كرّم اليوم برنامج "دولة التلاوة"، فى أولى حلقاته، صوتًا خالدًا حفرت تلاوته مكانًا في وجدان الأمة، الشيخ محمود خليل الحصري، شيخ مشايخ القراء. الحصري وُلد في قرية شبرا النملة بالغربية، وحفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في سن العاشرة، ليصبح رمزًا للموهبة القرآنية الفريدة.

لازم يبقى كبير وغني.. أبلة فاهيتا تكشف عن مواصفات الرجل المثالي

حلّت الدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا"، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر.

مدبولي يشهد تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي بأمسية رائعة للموسيقار عمر خيرت

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام 2025، الذي انطلق بأمسية رائعة للموسيقار الكبير عُمر خيرت على مسرح "الأرينا"، بحديقة تلال الفسطاط.

السيد القصير: نستمد قوتنا من أرض مصر العزيمة لمواصلة البناء والتنمية -(صور)

قال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، ٱن جميع أفراد القائمة الوطنية يد واحدة، ولا يوجد أي شخص يتصارع لكوننا نعمل جميعا من أجل الدول، مضيفا، نستمد قوتنا من أرض مصر لمواصلة البناء والتنمية، مشيدًا بجهود قيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب الأمين العام، على ما يبذلونه من مجهودات مستمرة لدعم العمل الوطني

شعبة الاتصالات والمحمول تعلن الموعد المتوقع لزيادة أسعار كروت الشحن

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن شائعات رفع أسعار كروت الشحن فورًا غير صحيحة، لكن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات حقيقية مع بداية 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تعتمد عليها معظم أجهزة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ثقافي وتدريبي لتعليم الحرف اليدوية بـ"درب اللبانة"

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية الحضرية" و "مؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية" لإنشاء مركز ثقافي وتدريبي متكامل لتعليم الحرف اليدوية، بمنطقة "درب اللبانة"، وذلك على هامش انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام 2025، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط.

هل الحمى القلاعية سبب انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق؟.. نقيب الفلاحين يوضح

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء ستشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسابيع المقبلة بفضل زيادة المعروض في الأسواق، وليس بسبب أي مشكلات صحية أو أمراض.