مدبولي يتفاعل بعفوية مع ألحان الموسيقار عُمر خيرت خلال حفل "الفسطاط"

في لمحة إنسانية عفوية بعيداً عن البروتوكولات الرسمية.. تفاعل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع ألحان الموسيقار الكبير عُمر خيرت على مسرح "الأرينا"، بحديقة تلال الفسطاط، مرددا كلمات أغنية "عارفة"، التي رددها جمهور الحضور بالحفل حين طلب منهم الموسيقار عمر خيرت الغناء مع الموسيقي لهذا اللحن الشهير.

كما تفاعل الدكتور مدبولي - خلال الحفل - أثناء استماعه لبعض المقطوعات الموسيقية الشهيرة للفنان عمر خيرت بالتصفيق على الألحان والنغمات، التي تفاعل معها - أيضا - جمهور الحضور في أمسية موسيقية مصرية رائعة .

جاء ذلك خلال الحفل الموسيقي الكبير للموسيقار عمر خيرت خلال فعاليات تدشين مهرجان "تلال الفسطاط" الشتوي 2025، بقلب القاهرة التاريخية، الذي أعلن عن انطلاقه مساء اليوم رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وجمهور من محبي موسيقي الموسيقار الكبير عمر خيرت .

وكان مدبولي قد وصف - في كلمته خلال فعاليات الافتتاح - الفنان والموسيقار الكبير عمر خيرت بـ"موسيقار مصر العظيم"، ورمز من رموز قوة مصر الناعمة.

وفي ختام الحفل؛ تلقى الموسيقار عمر خيرت عاصفة من التصفيق الحار والتحية من الحضور؛ لفنه الراقي.