شارك المتسابق محمود كمال الدين محمود محمد من محافظة الدقهلية بالحلقة الأولى من برنامج دولة التلاوة، وروى أحد أكثر المواقف تأثيرًا في حياته، قائلاً إن والده توفى قبل 20 عامًا، وكان كلما يراه على فراش الموت يبكي خوفًا ألا يطمئن عليه أو يراه شخصًا ناجحًا في حياته، مضيفًا: "سبحان الله، كأن ربنا بلّغه أنه لا يقلق، وأنه سبحانه سيتكفل بي".

وحقق المتسابق الشاب حلم والده الراحل بحفظ كتاب الله، قبل أن يقدّم تلاوة مميزة من سورة الشورى أبهرت لجنة تحكيم دولة التلاوة وانتزعت منهم إشادات واسعة لما تميز به من أداء مضبوط وصوت خاشع وحضور مميز.

وخلال الحلقة، حيّا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المتسابق محمود كمال الدين، قائلاً: "دمت مبدعًا ومتألقًا، وسمعنا منك تلاوة رائعة وموهبة مبشرة، وأتمنى لك كل التوفيق"، مضيفًا في كلمته الافتتاحية أن المسابقة تمثل "روحًا جديدة وصفحة جديدة وفجرًا جديدًا ينطلق من أرض الكنانة مصر".

وأكد "الأزهري"، أن دولة التلاوة تهدف إلى تقديم موجة جديدة من المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والابتهال والإنشاد والأذان، وإحياء تراث عظماء قرّاء مصر مثل الشيخ محمد رفعت والمنشاوي والحصري وعبد الباسط والبنا وغيرهم من رموز دولة التلاوة عبر التاريخ.

وأضاف: "نحن اليوم نطلق هذه المنافسة المبدعة التي تكشف المواهب وتقدم للعالم حناجر ذهبية مضيئة بأنوار القرآن الكريم من أرض الكنانة"، مشيرًا إلى أن شعار المسابقة هذا العام هو اسم الله الودود.

وانطلقت اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج دولة التلاوة، الذي يُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة watch it، ويبث يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

وشارك في اختبارات البرنامج، الذى يأتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، قبل أن تتم تصفيتهم على مراحل متعددة ليصل أفضل 32 متسابقًا إلى الحلقات النهائية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وهم:الشيخ حسن عبد النبي (وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر)، الدكتور طه عبد الوهاب (خبير الأصوات والمقامات)، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك عدد من كبار ضيوف الشرف، من بينهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، فضيلة الدكتور علي جمعة، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي،بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بأصواتهما وبثه على قناة «مصر قرآن كريم»، مع تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويعد برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير، وتقديم جيل جديد من المواهب القرآنية التي تحمل رسالة النور والهدى إلى العالم.