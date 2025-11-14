كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، مرشح القائمة الوطنية، إن الحشود الكبيرة التي شهدتها محافظة الشرقية اليوم تعكس مستوى عاليًا من الوعي السياسي لدى المواطنين، مؤكدًا اعتزازه بحالة العمل المؤسسي والجماعي داخل الحزب.

وعبر "عبدالجواد" خلال فعاليات مؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر في الشرقية، عن سعادته بالمشهد الجماهيري الضخم الذي شهده المؤتمر، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُمثل له وللمصريين "رجل أمين مع شعبه" يتمتع بوعي عميق وحب للوطن واتكال على الله، وهو ما جعله قادرًا على قيادة الجمهورية الجديدة بثبات.

وأضاف، أن القائمة الوطنية تقوم على محورين رئيسيين، لافتًا إلى ما يُثار من حديث حول عيوب نظام القائمة المغلقة، مثل عدم تمثيل جميع الأحزاب والقوى السياسية بشكل كامل.

وشدد على أن الهدف من إعداد القائمة كان توسيع المشاركة قدر الإمكان، وجاءت دعمًا للوطن والمواطن واصطفافًا خلف الرئيس السيسي.

وقال أمين عام حزب مستقبل وطن، إن الديمقراطية لا تعني الصراع أو الخصومة، بل تقوم على الاختلاف واحترام الآخر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والجميع يجتمع على هدف واحد وهو مصلحة الدولة، وهو القاسم المشترك الذي يعزز رؤية وطنية أوسع.