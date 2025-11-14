رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه أجرى بعض الاتصالات بعدد من أعضاء مجلس الهيئة لاستطلاع الرأي بشأن مقترح فريق التطوير بقناة نايل تي في بتغيير الشعار إلي شبكة مصر الإخبارية ENN ولم ينل الاقتراح قبول عدد من أعضاء المجلس.

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه سيستمر التطوير الكبير الجاري في القناة في ظل الإسم الحالي نايل تي في إنترناشونال، ولن يتم عرض المقترح رسمياً في اجتماع المجلس.

أشاد رئيس الوطنية للإعلام بالجهد الكبير الذي تبذله أسرة القناة قائلاً، إن تطوير قناة النيل الدولية علي رأس أولوياتنا، وذلك للدور الكبير الذي يجب أن تقوم به في بث رسالة مصر الحضارية بالإنجليزية والفرنسية إلي أكبر عدد من المشاهدين .

وأوضح أن اخترال البعض لعملية التطوير في تغيير الشعار هو رأي متعسف لا يستند إلي معرفة جادة بحقائق التطوير الشاملة الذي تعمل عليه أسرة القناة، والتي تضم كفاءات رفيعة المستوي باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما تضم فريقاً فنياً متميزاً يعمل بكل طاقته علي تطوير الصورة في ظل محدودية الموارد وضعف الإمكانات.

وقال إن هدفنا من التطوير هو دفع إعلام الدولة باللغات الأجنبية إلي أفق أكبر ، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القوة الناعمة المصرية.

اقرأ أيضاً:

الطقس الآن.. "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء لصلاة الفجر







ما مصير وظيفة النائب بعد فوزه بعضوية البرلمان؟