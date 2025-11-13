إعلان

مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:14 ص 13/11/2025

الدكتور نظير محمد عيّاد

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وأكد المفتي، أن سفك الدماء المعصومة جريمة كبرى تتنافى مع قيم الإنسانية والشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجرائم لا تمتّ إلى الدين بصلة، وإنما تعكس فكرًا منحرفًا وسلوكًا إجراميًّا يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، داعيًا إلى مواجهة الفكر المتطرف بكل حزم ووعي.

هذا وتقدم مفتي الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، راجيًا من الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعمّ الأمن والاستقرار جميع دول العالم.

