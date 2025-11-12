هل يصاب الإنسان المخالط للمواشي بالحمى القلاعية؟.. بيطري يوضح

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري عن تأثير الحمى القلاعية التي تصيب المواشي على صحة الإنسان القائم على تربيتها.

وقال غالب في تصريحاته لمصراوي إن مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي لا يسبب أي خطورة على الإنسان المشرف على تربية ورعاية الماشية موضحا أن خطورته تكمن في صحة الماشية حيث أنه يتسبب في تدهور حالتها الصحية ونقص وزنها ونفوقها في بعض الأحيان .

وأوضح غالب أن أعراض الحمى القلاعية تظهر في صورة قرحات في الفم والقدمين لدى الماشية (الأبقار والأغنام والماعز والخنازير) مصحوبة بحالة غثيان وقلة الحركة في بعض الأحيان مشيرا إلى أنها تؤدي لإنخفاض وزن الماشية في أيام معدودة تتراوح ما بين 4 :7 أيام.

وأشار غالي إلى أنه من المفترض فور ظهور أي أعراض لها على الماشية يتم عزلها على الفور والتوجه بها للوحدة البيطرية لإتخاذ لقاحات العلاج اللازمة وتنظيف مكانها بالمنظفات الطبية موضحا أن المرض ينتقل بين ماشية وأخرى من خلال الهواء حال إن كانت المسافة قريبة أو من خلال أماكن تناول الأعلاف ومواد التسمين لافتا إلى أن الحيوان المصاب يظل حاملا للفيروس لفترة طويلة.

وفي وقت سابق أعلنت وزار الزراعة عن تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ب 4.4 ملايين جرعة حتى الآن ضمن الحملة القومية للتحصين التي بدأتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نهاية أكتوبر الماضي، وتستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.

