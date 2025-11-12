

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء، لا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية.



ورحب الوزير بالسفير الأوزبكي، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان في العديد من المجالات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الوزارة لتوطين الصناعات الخاصة بها، وتحقيق الإحلال للمنتج المحلي.



وتناول اللقاء أوجه التعاون المختلفة في إطار استراتيجية عمل القطاع وبرنامج تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول 2030، و65٪ بحلول 2040، إلى جانب استراتيجية توطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الطاقة الكهربائية يحظى باهتمام ودعم الحكومة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بموارد طبيعية غنية، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه، والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف جعل مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.