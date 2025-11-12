التفتيش على 257 منشأة بالقاهرة والجيزة.. ووزارة العمل تصدر بياناً

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمعالي وزير العمل، نتائج أعمالها خلال يوم أمس الثلاثاء فقط بمحافظتي القاهرة والجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة أنه تم خلال اليوم المذكور التفتيش على 257 منشأة، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إلى جانب تحرير 165 محضرًا بحق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد على أرض الواقع، بما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في حملات التفتيش المكثفة بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة أيضًا في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتعريف المنشآت والعاملين بمواد القانون الجديد، وتوضيح التزامات كل طرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.

