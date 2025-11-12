2.95 مليون حالة.. ماذا حققت مبادرة "قوائم الانتظار" منذ إطلاقها؟

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها عام 2018 وحتى عام 2025 تمثل واحدة من أهم مبادرات الدولة في تحقيق العدالة الصحية وإنقاذ حياة المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة نجحت في إنهاء معاناة ملايين المرضى الذين كانوا ينتظرون التدخلات الجراحية والعلاجية لفترات طويلة.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم إنجازه ضمن المبادرة بلغ نحو 2.95 مليون حالة تم علاجها في مختلف التخصصات الدقيقة، بتكلفة تجاوزت 29.44 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تحملت هذه التكلفة بالكامل دون تحميل المواطن أي أعباء مالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العلاج المجاني والعاجل لكل الحالات.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة شملت تدخلات طبية وجراحية دقيقة في تخصصات القلب المفتوح، والمسالك البولية، وزراعة الكبد والكُلى، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأورام، والعظام، والرمد، والرئة، والقسطرة الطرفية، وجراحات الأطفال، فضلًا عن توفير الأدوية الدوائية للحالات الحرجة.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المبادرة تم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والمستشفيات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، في نموذج متكامل يعكس تكافؤ الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة المريض المصري.

واختتم عبدالغفار قائلاً إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار هي تجسيد حقيقي لإرادة سياسية وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، ونجحت في تحويل الألم إلى أمل، والمعاناة إلى شفاء.