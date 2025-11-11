إعلان

رئيس الوزراء: مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في سرعة الإنترنت

كتب : مصراوي

08:24 م 11/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتصدر قارة إفريقيا في سرعة الإنترنت منذ خمس سنوات متتالية، مؤكدًا أن البلاد تحتل أيضًا المرتبة الثانية من حيث أرخص الأسعار في قطاع الإنترنت.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود الحكومة المبذولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا لمضاعفة سرعات الإنترنت وقدرات الشبكات خلال الفترة القادمة من خلال طرح ترددات جديدة.
وأضاف مدبولي أن خدمات الإنترنت تُقدم عبر شركات المحمول للواي فاي والإنترنت المحمول، بينما يتم دعم وتطوير الإنترنت الثابت في المنازل بشكل كبير من قبل الدولة.
وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة ساهمت في استبدال الخطوط النحاسية القديمة بكابلات الفايبر أوبتيك الحديثة، مؤكّدًا أن الهدف هو تمكين كل منزل في القرى من الحصول على أفضل خدمات الإنترنت بسرعة وكفاءة عالية، بما يعكس مكانة مصر الرائدة على مستوى القارة الأفريقية.

