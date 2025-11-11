"تحويل البيت إلى فندق".. مدبولي يتحدث عن تسهيلات لإنشاء الغرف الفندقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير قطاع السياحة في مصر لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية أظهرت الحاجة إلى نحو 240–250 ألف غرفة فندقية جديدة، بما يفوق نصف مليون غرفة حالية، لضمان استيعاب العدد المستهدف من السياح.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة شرعت في عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في إنشاء وتشطيب الفنادق الجديدة، بما في ذلك تسهيلات مالية مثل دعم سعر الفائدة، وتحويل بعض المباني السكنية إلى فنادق دون رسوم مقابل تغيير النشاط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تسريع تنفيذ المشروعات الفندقية وتقديم تصورات واضحة بعدد الغرف المطلوبة في كل منطقة سياحية، مثل الساحل الشمالي، البحر الأحمر، سيناء، القاهرة، الأقصر وأسوان وغيرها.

وقال: "في مبادرة بالفعل لدعم سعر الفايدة للي هيبدأ في إنشاء وتشطيب بالفعل كانت فنادق قائمة وما لم يكن اكتمل تشطيبها، عملنا تسهيل مهم جدًا أن أي مبنى سكني كان يعني طلع له رخصة إنه يبقى مبنى سكني وتحديدًا في القاهرة والمدن الكبرى وصاحبه عايز يقلبه إلى فندق يعني بنعفيه من ما يطلق عليه مقابل تغيير النشاط في سبيل إنه يحول المبنى اللي كان المفروض تطلع شقق سكنية إلى فندق ودي كلها إجراءات إحنا بناخدها وساهمت في إن بدأت ناس كتيرة تعمل هذا الإجراء وتتقدم إليه".

وفيما يخص قطاع الطيران، أشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة تتضمن زيادة قدرات مطارات مصر على استيعاب عدد أكبر من الركاب، مشيرًا إلى إنشاء صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي بسعة تعادل الصالات الثلاثة الحالية (30 مليون مسافر)، مع إمكانية زيادتها إلى 40 مليون مسافر.

وأكد مدبولي أن زيادة حجم أسطول مصر للطيران جزء أساسي من الخطة، مع إضافة أكثر من 28 طائرة خلال أقل من عامين، بهدف دعم التدفق السياحي الذي يعتمد بشكل رئيسي على النقل الجوي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التركيز على الطيران ضروري، مشيرًا إلى أن بعض الدول تجذب أعدادًا كبيرة من السياح بسبب الاعتماد على الطرق البرية أو السكك الحديدية مع الدول المجاورة، بينما تعتمد مصر بشكل رئيسي على حركة الطيران، ما يجعل توسيع الأسطول وتطوير المطارات أمرًا حيويًا لتحقيق طموح جذب 30 مليون سائح أو أكثر في المستقبل القريب.

وأضاف مدبولي: "بالإمكان بفضل الموارد الطبيعية والمعالم الأثرية في مصر أن يشهد القطاع السياحي طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة".