خاص| أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة



كشف محمد السمالوسي شقيق المنشد أحمد السمالوسي الذي تلا آيات من الذكر الحكيم على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل الواقعة.



وأثار الفيديو الذي ظهر فيه شاب يتلو آيات من الذكر الحكيم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف المصري جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الآيات كانت متعلقة بقصة فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام.



وقال محمد السمالوسي في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الفيديو تم تصويره الخميس الماضي ولم يتم الإعداد له أو الترتيب له مسبقًا على الإطلاق أو كان محاولة للترند كما يزعم البعض.



وأضاف:"كان لدينا موعد عمل بمدينة السادس من أكتوبر، وأردنا قبلها الذهاب إلى المتحف لالتقاط بعض الصور التذكارية ونشاهد الإنجاز العظيم الذي تحدث عنه العالم، خاصة وأن شقيقي كان يجهز لأنشودة عن مصر تظهر بها الآثار المصرية".



وتابع: "بمجرد أن وصلنا إلى المتحف التقط أخي بعض الصور التذكارية مع الآثار الموجودة هناك ونشرها بعد ذلك على صفحته على "فيسبوك" كنوع من الفخر بكنوز ببلده، وبمجرد أن شاهده الناس، طلبوا منه قراءة القرآن خاصة وأنه شخصية شهيرة وله فيديوهات يتلو فيها القرآن الكريم وبعض الأناشيد ويشاهدها الملايين عبر المنصات الخاصة به".



وأوضح:"في البداية اعترض أخي بحجة أن التصوير داخل المتحف ممنوع، إلا أن الحاضرين أخبروه أنه ليس فيه شي والجميع يلتقط الصور والفيديوهات بداخله"، متابعا: "بعد محايلات كثيرة من الناس المتواجدين قام أخي بتسجيل الفيديو وكان يتباهى بآثار بلده".



وأردف: "الآيات التي قرأها شقيقي أحمد داخل المتحف المتعلقة بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، لم تكن من اختياره، ولكن الناس هم من طلبوا منه ذلك، وبناء عليه قرأها على الفور، وحصد الفيديو الكثير من المشاهدات".



وقال: "الفيديو عادي وليس فيه أي شيء، ولم نقصد التشويه أو توصيل أي رسالة مثلما أُشيع، وشقيقي يبلغ من العمر 20 عاما، وليس له أي علاقة بالسلفيين والصفحات الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بها أي شيء يفيد خلاف ذلك، ولحد دلوقتي مش عارفين هو عمل إيه علشان الضجة دي كلها".



