

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الندوة التي نظمتها جامعة حلوان عن مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الندوة تمثل خطوة مهمة ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي والانتماء، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، موضحًا أن الندوة تأتي في إطار جهود التعليم العالي لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، ودعم المبادرات الوطنية، وتفعيل دور الجامعات في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في نهضة الوطن.



وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية الوعي في ظل التغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي نواجهها حاليًا، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية والمتعلقة بالهوية والانتماء، تتطلب منا أن نكون واعين، متسائلين، مستمعين، ومبادرين.



وأشار إلى جهود وزارة التعليم العالي في تنمية الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني بين الطلاب من خلال ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وتنظيم مسابقات وأفلام توعوية، ودمج مؤلف "التسامح والحوار مع الآخر" بالمقررات الجامعية، إضافة إلى استضافة رموز فكرية ووطنية، وتنظيم برامج ومعسكرات تسهم في تعزيز الوعي القومي وروح الانتماء لدى الشباب.



ووجه د.أسامة الأزهري الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات وزارة التعليم العالي والجامعات على جهودهم المخلصة في دعم التعاون البناء بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم.



واستعرض د.أسامة الأزهري نشأة مبادرة "صحح مفاهيمك"، موضحًا أنها انطلقت كفكرة توعوية لنشر الفكر المستنير، وتطورت لتصبح مشروعًا وطنيًا تشارك فيه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تصحيح المفاهيم والسلوكيات السلبية المؤثرة على القيم الأخلاقية والدينية والحياة اليومية، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لرصد ومعالجة السلوكيات الخاطئة في المجتمع المصري.



وأشار د.أسامة الأزهري إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تؤثر على الحياة اليومية والقيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، من خلال خطة توعية وطنية شاملة تغطي قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات خاطئة ومفاهيم دينية بحاجة للتصويب، تمتد من مواجهة التطرف والغلو إلى موضوعات حياتية يومية، مثل: الغش، مخالفة القانون، العنف ضد الأطفال، تعاطي المخدرات، التنمر، إساءة التعامل مع ذوي الهمم، والسلوكيات الضارة على الطرق، إضافة إلى التوعية بأضرار الرشوة، التفكك الأسري، الانتحار، التعصب الكروي، الإسراف، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون المبادرة مشروعًا وطنيًا لإعادة بناء الوعي وتعزيز القيم في المجتمع.



كما أوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تتضمن محورًا دينيًا معمقًا لتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتطرف، حيث تطرح الموضوعات من خلال خطة مدروسة تعتمد على المعالجة العلمية الهادئة، واللغة البصرية والإعلامية الحديثة، لتتحول المبادرة إلى مشروع وطني متكامل لبناء وعي جديد، يعيد الثقة بالقيم ويزرع الأمل في نفوس المواطنين.



وأكد د.أسامة الأزهري أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصحيح المفاهيم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وحماية وعيه من التشويش الفكري والمفاهيم المغلوطة.



وخلال الندوة، أجرى د.أسامة الأزهري حوارًا مفتوحًا مع طلاب الجامعات والمعاهد، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم حول قضايا مهمة، منها دور مناهج التفكير في تعديل السلوك، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على حياة الشباب وصناعة الوعي، إضافة إلى دور الشباب في حمل رسالة التوعية، بما يسهم في ترسيخ وعي مستنير يجمع بين العلم والإيمان والانتماء الوطني.



اقرأ أيضًا:

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة







من المنزل.. تعرف على طريقة شحن كارت الكهرباء في أيام الإجازات







تعديل محتمل في رسوم تأشيرة دخول مصر.. ما السعر المقترح الجديد؟



