من المنزل.. تعرف على طريقة شحن كارت الكهرباء في أيام الإجازات

كتب- محمد صلاح:

تيسيرًا على الموطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بات من السهل قيام مستخدمي العدادات مسبقة الدفع شحن كروت الكهرباء بسهولة من منازلهم، دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التوزيع أو منافذ الدفع.

وساعدت هذه الخدمة في تقليل التزاحم وتحقيق سرعة في إجراء عمليات الشحن، كما يمكن شحن الكارت في أيام الإجازات بسهولة من المنزل من خلال الهاتف المحمول.

ويعتمد نظام الشحن الإلكتروني على تطبيقات معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تجري من خلال الهواتف المحمولة التي تدعم خاصية NFC، ما يسمح بقراءة الكارت وشحنه مباشرة باستخدام الهاتف، ثم إعادة تركيبه في العداد لاستكمال عملية الشحن.

ويستعرض "مصراوي" خطوات شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع من المنزل خلال أيام الإجازات أو الأيام العادية فيما يلي:-

- في البداية يجب التأكد من تفعيل خاصية NFC في الهاتف المحمول، ويمكن تفعيل الخاصية من إعدادات الهاتف الخاص بالمواطن.

- تحميل التطبيق المعتمد من شركة توزيع الكهرباء وهو تطبيق "سهل".

- توصيل كارت العداد بالهاتف باستخدام خاصية NFC.

- وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه.

- اختيار خدمة "شحن كارت الكهرباء" من داخل التطبيق.

- إدخال المبلغ المطلوب شحنه، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

- استخدام بطاقات الخصم أو المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الائتمان.

- إعادة توصيل الكارت بالهاتف مرة أخرى ليتم تحميل الرصيد.

- إدخال الكارت في العداد لتسجيل الشحنة الجديدة.