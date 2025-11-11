الحلقة المباشرة الثالثة من "شاعر المليون" تنطلق اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناتي أبوظبي وبينونة، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثاني عشر، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون الموروث الثقافي والشعري وتعزيز حضوره في الساحة العربية.

يشارك في الحلقة كلٌّ من الشعراء سعد عمر البقمي، وعمر العطاوي، ومريم علي محمد اليامي من المملكة العربية السعودية، وحمد محيا العيباني وفارس العامري السبيعي من دولة الكويت، ومبارك حميد من المملكة المتحدة.

وسيقدّمون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة المباشرة الثانية التي بثت الثلاثاء الماضي أسفرت عن تأهّل كلٍّ من الشاعرين محمد المطيري من دولة الكويت بنتيجة 48 درجة من 50، وعلوان الشمري من الجمهورية العراقية بنتيجة 47 درجة من 50، إلى المرحلة التالية، بقرار من لجنة التحكيم.

وحصل عبد الرحمن القوس من المملكة العربية السعودية على 46 درجة، وحمود المخيني من سلطنة عمان على 45 درجة، وخالد التميمي من المملكة العربية السعودية على 44 درجة، وعبد العزيز الشراري من المملكة العربية السعودية على 43 درجة، وينتظر أن يتأهل أحدهم عبر تطبيق "شاعر المليون" والموقع الإلكتروني للبرنامج خلال هذا الأسبوع ليكتمل عقد المتأهلين عن الحلقة الثانية.

ويعد برنامج «شاعر المليون»، الذي يُبثّ من العاصمة الإماراتية أبوظبي، حدثًا بارزًا في المشهد الثقافي للشعر النبطي، إذ يشكّل منبرًا رائدًا لاكتشاف وإبراز المواهب الشعرية من داخل الوطن العربي وخارجه، ويتجدّد فيه التنافس والإبداع في كل موسم، وسط متابعة جماهيرية واسعة من عشّاق الشعر.