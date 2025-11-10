وزير الحج: المشاعر المقدسة ستكتمل جاهزيتها بحلول هذا الموعد

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج السعودي، أن التعاقدات الأساسية لأكثر من 60% من الحجاج قد اكتملت، بينما تم تجهيز 50% من المشاعر المقدسة، على أن تكتمل جاهزيتها بحلول 1 ذي القعدة القادم، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي تطبيق نسك تجاوز 40 مليون مستخدم من دول العالم.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، في نسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تحت شعار "من مكة إلى العالم".

وشهد المؤتمر الذي أقيم في جدة سوبردوم، إطلاق دارة الملك عبدالعزيز أعمال ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين بنسخته الأولى، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، وممثلي الدول الإسلامية، ومكاتب شؤون الحج.

وتم خلال المؤتمر، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التطوير التقني والخدمات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.