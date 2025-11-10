برلماني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للدولة

أدلى المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عقب الإدلاء بصوته، في تصريحات له اليوم الإثنين، أهمية انتخابات مجلس النواب باعتبارها محطة جديدة في مسيرة الديمقراطية المصرية، موضحًا أنها تعكس وعي وإرادة المصريين في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رشاد إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل حقًّا دستوريًّا وواجبًا وطنيًّا، تجسد الانتماء الصادق للوطن، وتُسهم في دعم مسار الاستقرار والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن كل صوت داخل الصندوق هو رسالة دعم للحياة البرلمانية للدولة المصرية ومؤسساتها.

وأكد رشاد دعمه الكامل لمرشحي حزب حماة الوطن في مختلف الدوائر الذين يخوضون الانتخابات بنظام الفردي أو بنظام القائمة من ممثلي حزب حماة الوطن، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب في دعم الدولة المصرية وتعزيز الحياة السياسية من خلال كوادره الوطنية المؤهلة في خدمة الوطن والمواطن المصري.

ودعا المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، جموع الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري بوعي ومسؤولية، واختيار المرشحين الأكفأ القادرين على أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم، وإيمانهم بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

بدأت لجان الاقتراع، اليوم الإثنين، فتح أبوباها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في أول أيامها؛ حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات المرحلة الأولى والتي تتمثل في: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.