مدبولي: السيسي وجه بإنهاء المتحف المصري الكبير بعد توقفه في 2011

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، اليوم، في مؤتمر صحفي بمقر المتحف المصري الكبير؛ قبل بدء الاحتفالية الكبرى للافتتاح الرسميّ للمتحف اليوم، بحضور جميع شركاء نجاح تنظيم حفل الافتتاح.

استهل رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته بالإعراب عن سعادته وفخره كمواطن مصريّ قبل أن يكون مسئولًا عن الحكومة المصرية، قائلًا: نشهد جميعًا اليوم حدثًا فريدًا واستثنائيًا من نوعه بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الحلم الذي كان يدور بخلدنا جميعًا ويراود خيالنا، وكنا نتساءل: هل بالفعل سنرى هذا الحلم وهو يتحقق، ويكون موضع التنفيذ ونشهد افتتاح هذا الصرح العالميّ كهدية لكل العالم، من دولة يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام، دولة بها مزيج من جميع الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية؛ ولذا فاليوم يمثل يوم فخر واعتزاز لي كرئيس للحكومة وأنا أشهد معكم هذا الاحتفال.

وأضاف رئيس الوزراء: دعونا نسترجع ونحن نشهد اليوم افتتاح هذا الصرح العظيم فكرة إنشائه، والتي تعود إلى حوالي 30 عامًا، حيث بدأت حينها الإجراءات التمهيدية من الدولة المصرية من خلال العديد من الدراسات الفنية، مرورًا بإجراء مسابقة دولية لاختيار تصميم محدد للمتحف، ثم بدأت الدولة خطوات التنفيذ ولكن مر إنشاء هذا المشروع بفترة توقف، نتيجة للظروف التي مرت بها مصر اعتبارًا من عام 2011، حتى جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إنهاء هذا المشروع على أكمل وجه، وبأفضل صورة تقدم وجه مصر الحضاري.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد لكل المصريين، أنه عندما عادت مرة أخرى عجلة العمل في هذا المشروع، كان كل المنجز منه على الأرض نسبة يسيرة وبسيطة جدًا، وبالتالي يمكن القول إن الحجم الأكبر من عملية الإنشاء والتشطيب وإخراج هذا الصرح العالمي بهذا الشكل حدث في السنوات السبع أو الثماني الماضية، ولذا مرة أخرى أوجه التحية لكل من شارك في هذا "المشروع العالمي"، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنىً، بدءًا ممن أطلق الفكرة مرورًا بكل من شارك في الخطوات التنفيذية كافة، وصولًا إلى احتفالنا اليوم معا بافتتاح هذا الصرح العالمي الكبير، الذي مرة ثانية وثالثة تقدمه مصر للعالم كرمز لحضارة هذه الدولة العريقة والعظيمة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر لرجال القطاع الخاص الوطني الذين أسهموا مع الدولة في تنفيذ حفل الافتتاح الليلة، ساردًا أسماء جميع من شاركوا لما يستحقونه من التحية والتقدير؛ وهم: هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى للتنمية؛ والمهندس محمد منصور، رئيس مجموعة منصور وشركة مان كابيتال للاستثمار؛ والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، والمهندس حسن علام، المسئول عن شركة حسن علام القابضة؛ ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ممثلًا لتحالف البنوك المساهمة في هذا الحفل، والمهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء، أن مشاركتهم كانت تمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من الفعاليات والمشروعات القومية للدولة المصرية، مجددًا الشكر والتقدير للجميع، قائلًا: بمشيئة الله نسعد جميعًا بالاحتفالية الليلة، وتكتمل فرحة كل المصريين بهذا اليوم الذي هو بحق يوم تاريخي واستثنائي للدولة المصرية، ونسأل الله أن يكون القادم بمشيئة الله كله خيرًا وسعادةً لهذه الدولة العظيمة.

