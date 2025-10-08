التوقيت الشتوي في مصر 2025.. موعد تغيير الساعة رسميًا

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، واهتمام المواطنين بمعرفة موعد تأخير الساعة ساعةً كاملة استعدادًا لتبديل المواعيد الرسمية في العمل والدراسة.

وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء المصري، فإن التوقيت الشتوي سيبدأ رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2025، والموافق 31 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد مع الساعات الأولى من فجر الجمعة.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر أبريل 2026، على أن تعود الساعة للتقديم مرة أخرى مع بدء التوقيت الصيفي الجديد في العام التالي.

ويتم تعديل الساعة يدويًا من خلال إعدادات هواتفهم أو أجهزتهم الإلكترونية، وذلك بتأخيرها ساعة كاملة في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

كما يمكن تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت، لتتغير الساعة تلقائيًا مع بدء التوقيت الشتوي دون الحاجة إلى تعديل يدوي.