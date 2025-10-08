كتب- محمد عبدالناصر:.



أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض- المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، من يوم الإثنين المقبل 13 أكتوبر وحتى يوم الإثنين 3/11/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وبحسب بيان، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".



وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء استلام وحداتهم السكنية، مع تلافي أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التسليم.



وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3 – 4 - 5) المرحلة الأولى و مسلسل رقم (2) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة 12 يوم الإثنين 13/10/2025، ووحدات العمارة 13، يوم الأربعاء 15/10/2025، ووحدات العمارة 19، يوم الإثنين 20/10/2025، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 22/10/2025.



وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 6، يوم الإثنين 27/10/2025، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 29/10/2025، ووحدات العمارة 20، يوم الإثنين 3/11/2025.



وأضاف رشاد أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.