مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل



كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ سيتم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وإعلان النتائج النهائية للفائزين في الجولتين الأولى والإعادة، والتي أسفرت عن اختيار 200 عضو من إجمالي 300 مقعد بالمجلس.



ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين 100 عضو لاستكمال تشكيل المجلس، على أن يتم إعلان الأسماء رسميًا قبل بدء دور الانعقاد الأول المقرر في 18 أكتوبر الجاري.



وينظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، حيث يتساوى الأعضاء المعينون مع المنتخبين في الحقوق والواجبات وفقًا للمادة (29) من القانون، وينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.



كما حددت المادة (28) من القانون الشروط الواجب توافرها في المعينين، وتشمل:



توافر نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية المجلس.



عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يخل بالتوازن النيابي.



عدم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.



عدم تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق.



تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة ضمن المعينين.



وأكدت المصادر أن عملية الاختيار تراعي التنوع في الخبرات والتمثيل الجغرافي والمجتمعي، بما يضمن تشكيلًا متوازنًا للمجلس يعكس مختلف فئات وطوائف المجتمع المصري.