باسم يوسف لا يعجبه واقع "صناعة الزخم" بشأن فلسطين.. ماذا قال؟

أعرب الإعلامي والساخر باسم يوسف عن انتقاده للواقع الذي يفرض سيطرة المشاهير والمؤثرين على الزخم الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية، معتبرًا ذلك أمرًا "غير عادل" بحق المدافعين الحقيقيين الذين قدموا تضحيات هائلة دون أن يحظوا بنفس الاهتمام.

وخلال مشاركته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة "ON"، أكد يوسف أن هناك "عدم عدل في توزيع الاهتمام"، فهناك أشخاص أفنوا حياتهم في الدفاع الحقيقي عن فلسطين، وتأذوا وضحوا، ولم يحصلوا على جزء صغير من الزخم الذي تحصده لقاءاته وظهوره التلفزيوني.

وذكر أن جهده هو شخصيًا لا يُقارن بجهد المدافعين الحقيقيين على أرض الواقع، قائلًا: "الدراسة والشغل والبحث والشغل الحقيقي على الأرض أنا ما أجيش جنبهم أي حاجة".

وأوضح يوسف أن منطق جمع التبرعات والاحتفالات الخيرية بات يرتكز على الاستعانة بالنجوم لجذب الجمهور والأموال، واستشهد بحفل كبير لجمع التبرعات لصالح الأطباء المتجهين إلى غزة، حيث تم جلب "المشاهير ومغنيين وكوميديان وأنا" لإنجاحه.

وأشار يوسف إلى مفارقة هذا الواقع بقوله: "الواقع المرير لو عملت حفلة وجبت الأطباء ماحدش هيدفع تذكرة ويروح يتبرع، وده العالم اللي إحنا عايشين فيه".

ووصف يوسف الحقبة الحالية بـ"عالم المؤثرين" الذي يحكم كل شيء، مؤكدًا أن الاستعانة بـ"المؤثر" أو "الأراجوز" أصبحت ضرورة في جميع المجالات؛ سواء كان الهدف "فتح محل أكل، أو عمل فيلم، أو حتى عند الحديث عن القضية".