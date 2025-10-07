باسم يوسف في أول ظهور على ON: "مصر وحشتني"

أعرب الإعلامي باسم يوسف عن سعادته بعودته للظهور على شاشة التلفزيون من خلال شبكة قنوات ON، التي شهدت أول ظهور له منذ سنوات.

وقال باسم: "مصر وحشتني، لكن أخاف أرجع لا أجد مصر التي أعرفها، لأن هناك 11 سنة مرت، ومصر تغيرت بكل تأكيد".

وسخر باسم من الشائعات التي ترددت حول تعاقده مع القناة بمبلغ 22 مليون جنيه، قائلًا: "زوجتي كادت تشك فيَّ، لأن الشائعات التي تتردد حول ما أتقاضاه من جهات كثيرة".

وتهكم مازحًا قائلًا: "أكيد قالت يا ابني إنت عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل، وأنا ماخدتش من القناة 22 مليون جنيه، إنما 22 مليون دولار!"، مشيرًا إلى أن كل هذه الأقاويل غير حقيقية.

ويأتي هذا الظهور في سلسلة حلقات خاصة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، وتُبث هذه الحلقات من لوس أنجلوس، حيث يقيم باسم يوسف.

ويتحدث باسم يوسف لجمهوره عن جوانب من حياته في الغرب، وعن تطوره المهني في مجال الإعلام خلال فترة ابتعاده.