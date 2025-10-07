مدبولي: فوز العناني باليونسكو تتويج لقوة مصر الناعمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فوز الدكتور خالد العناني بقيادة منظمة اليونسكو جلب سعادة كبيرة للمصريين، مشيرًا إلى أن اليونسكو هي إحدى أكبر مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالحفاظ على التراث، وأن هذا الفوز يؤكد على قيمة ومكانة مصر في هذا المجال.

وأوضح مدبولي خلال في مؤتمر صحفي بحديقة تلال الفسطاط، أن هذا النجاح الكاسح هو نتاج "عمل تم إعداده بأسلوب علمي على مستوى عالٍ".

وأشار إلى أن الفوز كان محصلة لعدة عوامل، منها الاختيار المناسب للمرشح، والإعلان المبكر عن الترشيح، والإرادة السياسية والدعم من الدولة المصرية.

وتابع : إضافة إلى خطة عمل مدروسة للمرشح، والجهود الفعالة لوزارة الخارجية في الترويج، مبينا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لقوة مصر الناعمة ومكانتها المتميزة بين الدول المختلفة.