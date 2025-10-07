كرَّم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمود قطب أحمد محمد، سائق أوتوبيس بشركة أوتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والذي يعمل بخط الإسكندرية/ مطروح؛ نظرًا لأمانته في العمل.

كان السائق عثر على شنطة بها مبلغ مالي يتعدى المليون جنيه وجوازات سفر وأوراق ومتعلقات شخصية بالأوتوبيس المكلف بالعمل عليه بعد انتهاء رحلته، وقام بتسليمها لمباحث النقل، وتبين أن الشنطة تخص فتاتَين أجنبيتَين، حضرتا إلى المحطة على الفور، وتم تسليمهما الشنطة بمباحث النقل.

ورفض السائق الحصول منهما على أية مكافئة، وقدمت الراكبتان الشكر والتحية للسائق ولوزارة النقل على أمانة السائق وسرعة الاستجابة ورد الشنطة.

وأهدى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال فاعليات التكريم، شهادة تقدير ومكافأة مالية للسائق؛ تقديرًا لأمانته في العمل، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمةً لكل مَن يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والأمانة والتفاني والانضباط، مشيرًا إلى أنه نموذج مشرف وقدوة لكل العاملين والموظفين في كل وسائل المواصلات ومواقع العمل بمختلف الهيئات والشركات، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار نهج الوزارة بإثابة وتكريم المتميزين في جميع قطاعات الوزراة؛ سواء في طوائف التشغيل المختلفة أو في طواقم الإدارة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة .