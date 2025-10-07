تصوير - نادر نبيل

أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالجامع الأزهر.

وأمّ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، المصلين في صلاة الجنازة على الدكتور أحمد هاشم، بحضور أسرته وتلامذته والآلاف من طلابه ومحبيه.

وتوفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ)، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة، على الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، على أن يتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.

وُلد الدُّكتور أحمد عمر إبراهيم هاشم، في 6 فبراير عامَ 1941بقية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافزة الشرقية، في عائلة مرموقة في العلم والتصوف، وتربى على يد والده الشيخ عمر إبراهيم هاشم، وتلقى العلم على يد شيوخ القرية منهم الشيخ محمود أبو هاشم، والدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم.