توفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ)، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، يحظى بتقدير خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجلى في حرص الرئيس على مصافحته في أي الحفلات والمؤتمرات التي يحضرنها سويا.

وفي احتفالية وزارة الأوقاف، بليلة القدر التي أقيمت يوم الأربعاء الـ 27 من أبريل عام 2022، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم أبيات شعرية، تأثر بها الرئيس السيسي، وأبهرت الحضور.

وحضر الاحتفالية آنذاك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في ذلك الوقت، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة، على الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، على أن يتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.