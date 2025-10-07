توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.

"مصراوي" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم وهي كالآتي:

- ولد في 6 فبراير 1941 بمحافظة الشرقية.

- تخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961.

- حصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه.

- ترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983.

- قام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995.

- حصل على عضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجلسي الشعب والشورى.

- تزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق.

- شارك في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة.

- اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433هجريا 2012.

ورحل عن عالمنا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ونشرت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ننعي إلى العالم العربي والاسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ د/ أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، ويوم الخميس بمدينة القاهرة.