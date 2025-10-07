كشف أبو الفتوح عبد المعز عضو اتحاد منتجي الدواجن عن سبب انخفاض أسعارها خلال الأيام الماضية بواقع 5 جنيه للكيلو الواحد.

وقال عبد المعز في تصريحاته لمصراوي أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية كان متوقعا نظرا لعدة أسباب أولها استقرار أسعار العلف وتوافرها بالأسواق مما ساعد المربين على زيادة إنتاجهم وربما مضاعفتها لدى البعض.

وتابع: ترتب على ذلك زيادة في المعروض بمختلف أسواق الجمهورية فانخفضت الأسعار.

وأشار عبدالمعز إلى أن الأسعار ستعاود الارتفاع من بداية شهر فبراير المقبل أي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم موضحا أن نسبة الإرتفاع لن تتجاوز 30%.

وانخفض سعر كيلو الدواجن أمس إلى 58 جنيها بالمزرعة مقابل 63 جنيها قبل أسبوع، بانخفاض 5 جنيهات وتراوح اليوم في الأسواق بين 68 و70جنيها، مقابل 72 و75 جنيها للكيلو قبل أسبوع.

اقرأ أيضا:

أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب