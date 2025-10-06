مصادر: مفاجآت مرتقبة في أسماء مرشحي الشرقية ضمن القائمة الوطنية

كشفت مصادر خاصة، عن الأسماء المقترحة ضمن القائمة الوطنية بمحافظة الشرقية، في نطاق قائمة شرق الدلتا، مؤكدة أن المشاورات لا تزال مستمرة بين الأحزاب المشاركة في التحالف، وأن التغييرات واردة حتى اللحظات الأخيرة، وفقًا لتوازنات التكتلات الحزبية داخل القائمة.

وأوضحت المصادر أن أبرز الأسماء المطروحة حتى الآن من فئة الرجال تضم:

النائب أحمد عبد الجواد – حزب مستقبل وطن

النائب خالد عبد المولى – حزب مستقبل وطن

النائب حموده محمد حمود – حزب مستقبل وطن

الدكتور أحمد علاء الدين – حزب مستقبل وطن

الدكتور أشرف سعد سليمان – حزب حماة الوطن

النائب فؤاد أباظة – حزب الجبهة الوطنية

النائب سليمان وهدان – حزب الجبهة الوطنية

النائب محمد علي يوسف – حزب الجبهة الوطنية

النائب مجدي مرشد – حزب المؤتمر

المهندس عبد الرحمن السماحي (وقد يترشح عن محافظة دمياط)، أو هاني حموده حجاج – عن المصريين بالخارج، مع احتمالية ظهور اسم جديد في هذا المقعد.

وأكدت المصادر أن هناك احتمالات لتعديل اسمين ضمن فئة الرجال قبل غلق باب التقديم رسميًا.

وفيما يخص السيدات، تشمل الأسماء المقترحة:

النائبة سكينة سلامة – حزب مستقبل وطن

النائبة سهير القاضي – حزب مستقبل وطن

النائبة أميرة يسري الديب – حزب مستقبل وطن

النائبة هند حازم – حزب مستقبل وطن

النائبة هناء أنيس – حزب الشعب الجمهوري

الأستاذة نجوى الألفي حرب – حزب الشعب الجمهوري

مها عبد النبي – حزب حماة الوطن

سارة هاشم

هويدا السعيد – حزب الوفد

إيمان العجوز – حزب الجبهة الوطنية

كما تردد داخل أروقة المشاورات اسم نجلة المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ضمن الأسماء المطروحة للمقاعد النسائية.