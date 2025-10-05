إعلان

غداً.. التعليم تبدأ تسليم الشهادات المؤمنة لمعلمين الدفعة الرابعة

كتب : أحمد الجندي

03:50 م 05/10/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد الذين تم تعيينهم ضمن الدفعة الرابعة لمسابقة 30 ألف معلم، وذلك لاستكمال مسوغات التعيين.


حددت الإدارة المركزية بدء تسليم الشهادات للمديريات التعليمية اعتبارًا من يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، مشيرة إلى ضرورة التزام المعلمين بالإجراءات الرسمية لاستلام شهاداتهم.

الإدارة المركزية لشؤون المعلمي الشهادات المؤمنة الدفعة الرابعة

