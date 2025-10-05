انخفاض الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد

مثقفون في ندوة بمعرض دمنهور للكتاب: الذكاء الاصطناعي لا يصنع عباقرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 5 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

كما توقعت وجود نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء فى الظل وفى فترات الليل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ولفتت الأرصاد وجود فرص سقوط أمطارخفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة.

