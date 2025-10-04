نصر أكتوبر.. وزير الدفاع: مصر لا تنكسر ولا تفرط في شبر من أرضها

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2025.

وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني، يطيب لي أن أبعث مهنئًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد الذي غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة".

وقال وزير الدفاع: "لقد أعاد نصر أكتوبر للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات وصنع المعجزات، وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والاستقرار واحترام الثوابت الوطنية، وسيبقى هذا النصر العظيم شاهدًا على تلاحم الجيش والشعب، ودليلًا خالدًا على أن مصر لا تنكسر ولا تفرط في شبر من أرضها المقدسة".

وأضاف: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية واستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا مهما كلفهم ذلك من تضحيات.. حفظكم الله ورعاكم".

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

