شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

كتب : مصراوي

05:00 ص 31/10/2025

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتابعت: سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلي الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة

