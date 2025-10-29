إعلان

الجيزة: الانتهاء من كافة الاستعدادت المتعلقة بافتتاح المصري الكبير

كتب : محمد أبو بكر

09:17 م 29/10/2025

الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف الكبير

أعلن محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال "مرعي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم الآن هو وضع الرتوش الأخيرة في إطار خروج الاحتفالية بما يليق بمصر.

وأوضح سكرتير عام محافظة الجيزة، أن تطوير الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف والتشجير ليس حدثًا استثنائيًا وإنما سيكون سلوك المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه تم رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف والمطارات والفنادق، ومحيط الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة، مؤكدًا أن الشوارع ستكون مجهزة بما يليق بمكانة مصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الجيزة

